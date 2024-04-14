بلعابد يؤكد على تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والوقوف على سيرها

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس السبت، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مديروا التربية ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

و بعد أن هنأ الوزير، مديري التربية ومن خلالهم مستخدمي القطاع بالولايات بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، أكد على تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والوقوف على سيرها الحسن وتقديم خدمات الإطعام المدرسي، كما أمر باليقظة والمتابعة الدقيقة لسلامة المؤسسات التعليمية بالمناطق التي عرفت اضطرابات جوية في الآونة الأخيرة والتنسيق مع السلطات المحلية في الحالات التي تستدعي تدخلهم.

وبخصوص العمليات المبرمجة في الرزنامة الإدارية للفصل الثالث، شدّد الوزير بلعابد، على إتمام جميع الترتيبات المتعلقة بالتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية، بدءً بمراكز إجراء اختبار التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار، والسهر على إنجاح سير امتحان إثبات المستوى للمتعلمين المسجلين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وكذلك الاستعداد لتنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي المقرر لأيام 12-13-14 ماي المقبل.

كما أمر وزير التربية الوطنية، بتنظيم برنامج ثري وفقا للمحاور التي تضمنها المنشور المتعلق بالاحتفال بيوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة، مع ضمان التغطية الإعلامية الواسعة لهذا الحدث الهام.

كما شدّد الوزير على ضرورة المتابعة الشخصية والآنية لتنفيذ مراحل إجراء الحركة النقلية السنوية للموظفين حسب الرزنامة المعلنة وضمان الإعلام الواسع بالمواعيد والآجال.

شرف الدين عبد النور