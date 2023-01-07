بلعابد يأمر بمباشرة عملية توثيق شهادات الأساتذة المدمجين حديثا

7 يناير، 2023

أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمباشرة عملية توثيق شهادات الأساتذة المدمجين حديثا، مشددا على ضرورة الحرص على تأشير القوائم الاسمية بعنوان 2022.

وجاء هذا، خلال ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، فقد قام بلعابد بتقييم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة والتي تم الانتهاء منها في آجال قياسية.

وفي هذا الصدد، ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع لتجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وهنأ في الندوة ذاتها، المتحاضرين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة..

ليديا كبيش

7 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة الاتصال: فتح الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السابعة

29 سبتمبر، 2021

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة

19 أبريل، 2022

بيار غالان: النظام المغربي يشن حملة كذب لتزييف الحقائق على مستوى البرلمان الأوروبي

19 أبريل، 2021

بن زيان: نحو إعادة التدقيق في مناصب العمل الشاغرة 

26 ديسمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: