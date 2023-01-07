بلعابد يأمر بمباشرة عملية توثيق شهادات الأساتذة المدمجين حديثا

أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمباشرة عملية توثيق شهادات الأساتذة المدمجين حديثا، مشددا على ضرورة الحرص على تأشير القوائم الاسمية بعنوان 2022.

وجاء هذا، خلال ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، فقد قام بلعابد بتقييم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة والتي تم الانتهاء منها في آجال قياسية.

وفي هذا الصدد، ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع لتجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وهنأ في الندوة ذاتها، المتحاضرين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة..

ليديا كبيش

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