بلعابد يأمر بإيلاء العناية اللازمة لعملية توظيف الأساتذة المتعاقدين

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خصصت لمتابعة المرحلة النهائية من عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين وذلك تحسبا للدخول المدرسي المقرر غدا الثلاثاء.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، فإن بلعابد شدد على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لهذه العملية، وضمان توفير التأطير البيداغوجي لجميع الأفواج التربوية.

هذا وخصص جدول أعمال هذه الندوة لمتابعة المرحلة النهائية من عملية توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في المناصب الشاغرة في المراحل التعليمية الثلاث ولاية بولاية، بعد إشهار قوائم المقبولين وانتهاء فترة اختيارهم للمؤسسات التي يرغبون في الالتحاق بها.

وشدد وزير القطاع على أنه يتوجب على مديري التربية سحب مقررات التعيين بصفة التعاقد من الأرضية الرقمية وتوقيعها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى المؤسسات التعليمية المعنية

كما أشار بلعابد إلى أن المترشحين المقبولين سيتلقون عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية إشعارا يتضمن المؤسسة التي عينوا بها وتلزمهم بوجوب الالتحاق بهذه المؤسسات على الساعة الثامنة 08.00 صباحا من نهار اليوم الاثنين.

وذلك لاستلام مقرر التعيين وإمضاء محضر التنصيب، وفي حالة عدم الالتحاق في أجل أقصاه 24 ساعة، يستبدل مباشرة بمن يليه في الترتيب، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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