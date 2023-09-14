بلعابد يأمر بإتمام العمليات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المتعاقدين

ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، مواصلة لسلسلة الندوات المخصّصة لمتابعة الدخول المدرسي، حسب بيان الوزارة

وثمن بلعابد، المجهودات المبذولة من طرف الجميع، مُشيرا إلى أن “رقمنة عملية الدخول والخروج الولائي للأساتذة سمحت بتلبية نسبة غير مسبوقة في قطاعنا”.

وشدّد ذات المتحدث، على ضرورة السهر على إنجاز العمليات المتبقية وفق رزنامة التدابير العملياتية المحدِّدة لها.

أما بخصوص توظيف أساتذة بصفة متعاقدين على المناصب الشاغرة في المراحل التعليمية الثلاث، أمر الوزير بإتمام جميع العمليات إلى غاية التحاق المعنيين بالمؤسسات التي يختارونها وفق ترتيبهم الإستحقاقي، لاستلام التعيينات وإمضاء محاضر التنصيب.

وأكّد وزير التربية على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إنجاح الدخول المدرسي، بضمان تغطية كل الأفواج التربوية والمؤسسات التعليمية بالتأطير التربوي والإداري

رمزي أحمد توميات

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