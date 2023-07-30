بلعابد :ما يجري في قطاع التربية يبشر بخطوات رصينة للإلتحاق بركب الأنظمة التربوية العالمية

تقدم وزير التربية عبد الحكيم بلعابد بالشكر والإمتنان لرئيس الجمهورية نظير عناياته الكبيرة واهتمامه البالغ بالأسرة التربوية.

وقال بلعابد :” إن دعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقطاع التربية واهتمامه به يبشر بخطوات كبيرة ورصينة للالتحاق بركب الأنظمة التربوية المتطورة في العالم”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “لقد كانت السنة الدراسية مميزة بمستجدات الناجمة عن تنفيذ قرارات الرئيس تبون وندرك أن جدورنا حاسم في اعداد الأجيال”.

وتابع وزير التربية قائلا: “كان هناك تنظيم محكم لامتحان تقييم المكتسبات الجديدة الذي شهد له بالريادة على المستوى العربي”.

كما أشار نفس المسؤول الى إدماج أزيد من 62 ألف أستاذ واستاذة بالإضافة إلى إعداد القانون الخاص بالأستاذ، مجددا التذكير بنسبة النجاح في شهادات التعليم المتوسط والثانوي البيام 60 بالمائة والقبول 65 بالمائة.

ولفت بلعابد إلى أن دفعة البكالوريا اليوم هي استثنائية نظرا لأنهم التحقوا بالثانوية في عز وباء كورونا، مبروا أن السنة المقبلة ستشهد التحاق شعبة الفنون بامتحان البكالوريا

وفي سياق آخر، قال ذات المتحدث “تراجعت حالات الغش الذي سجلت أدنى مستوياتها منذ 2013 وبلغت 0.04 بالمائة والشكر الجزيل لوزارة العدل”، مشيدا بمشاركة الجزائر في الأولمبياد العالمي للرياضات، حيث قال: “تحصلنا على ميداليتين برونزيتين وأربع شهادات شرفية”.

في حين كشف الوزير أنه سيتم تدريس التربية البدنية في الابتدائيات من طرف أساتذة متخصصين، قائلا: “ستيم انتداب 12 ألف أستاذ متخصص في التربية البدنية

رمزي أحمد توميات

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