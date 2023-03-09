بلعابد: لا مجال للعاطفة في تصحيح أوراق امتحان البكالوريا

9 مارس، 2023

فند اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تضخيم نقاط في امتحان البكالوريا من طرف المصححين اعتمادا العاطفة.

وشدد بلعابد خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على أسئلة النواب على أن العملية التصحيحية هي عملية موضوعية وتعد من أهم مراحل الامتحان

وقال ذات المتحدث:” إن المقاربة الجديدة لإعداد مواضيع امتحانات شهادي “البكالوريا” و”البيام” وغيرها من الامتحانات تأخذ في الحسبان العديد من المعايير التحفيزية والنفسية والبيداغوجية للتلاميذ”.

كما جدد وزير التربية التأكيد على غياب العاطفة في عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين، ولا مجال فيها لضياع حـق المترشح، كون العملية تتم تحت اشراف اساتذة ومشرفين ذوو خبرة وكفاءة.

ليديا كبيش

9 مارس، 2023

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