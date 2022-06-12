بلعابد: لا قطع للأنترنت وهذا هو موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا

بلعابد: لا قطع للأنترنت وهذا هو موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا

شدد اليوم الأحد، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على أنه لن يكون هناك قطع للأنترنت على مدار الأيام التي يتم فيها إجتياز البكالوريا، مبرزا أنه لا يوجد سبب لقطعها.

وقال بلعابد، خلال إعطائه إشارة إنطلاق إمتحانات شهادة البكالوريا بمدينة رقان بولاية أدرار، أنه :”حان الوقت لقطع السلوكات السيئة التي تشوّه صورة الإمتحان”.

ولفت ذات المتحدث، الى أن الدولة قامت بكافة الإجراءات اللازمة وإتخاذ القوانين اللازمة ضد كل من يحاول المساس أو التشويش عن الإمتحانات.

كما أكد وزير التربية، على أن مصداقية البكالوريا مضمونة ومحفوظة من خلال كل ما تقوم به الدولة من إجراءات لإنجاحها، من خلال تنظيم الإمتحان وهبة الدولة حيث تعرف إمتحانات البكالوريا مصداقية كبيرة وتنظيم منظم تعبئ له أجهزة الدولة الادارية والامنية.

وشدد نفس المسؤول، على أنه تم التخلص نهائيا من السلوكات السيئة التي كانت ظاهرة في الماضي من خلال نشر وتسريب مواضيع الإمتحانات التي سيردعها القانون.

أما بخصوص موعد الإعلان عن نتائج إمتحان البكالوريا فكشف بلعابد أنه سيكون خلال الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر جويلية.

رمزي أحمد توميات

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