بلعابد: قرارات الرئيس بخصوص الرياضة المدرسية استراتيجية

17 أبريل، 2023

أشاد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد أمس، بخصوص الرياضة المدرسية.

وقال بلعابد في تصريح للصحافة عقب لقاء تنسيقي مع جمعيات أولياء التلاميذ، أن:” قرارات الرئيس استراتيجية وهامة من شأنها السماح بترقية مستوى التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية”.

لكونها ستسمح بترقية التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية، لاسيما في الطور الابتدائي من خلال تأطير متخصص لهذه المادة، يوضح ذات المتحدث

كما كشف وزير التربية عن الشروع، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، في تأطير التلاميذ في مادة التربية البدنية والرياضية من طرف أساتذة متخصصين في المادة من خريجي الجامعات الجزائرية، معتبرا أن هذا المكسب المحوري والاستراتيجي سيسمح بترقية التكفل بهذا الجانب ويرفع من مستوى أداء المدرسة الجزائرية

أما بخصوص استحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية في قطاع التربية، وصف بلعابد أن الخطوة بـ “الهامة” لضمان تسيير وتفعيل أمثل للتربية البدنية في الوسط المدرسي”.

رمزي أحمد توميات

17 أبريل، 2023

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