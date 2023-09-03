بلعابد: قبول 93 بالمائة من طلبات الأساتذة للتنقل بين الولايات

بلعابد: قبول 93 بالمائة من طلبات الأساتذة للتنقل بين الولايات

كشف اليوم الأحد، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن نسبة التلبية في الحركات النقلية للأساتذة بين الولايات.

وجاء ذلك في ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على ملتقى التكوين لتقييم امتحان المكتسبات في العاصمة، حيث أكد تن نسبة التلبية في الحركات النقلية بين الولايات بلغت 93 بالمائة، مشيرا إلى أنها تعتبر سابقة أولى من نوعها.

وأوضح ذات المتحدث أن قطاعه يعمل على معالجة الدخول والخروج للأساتذة المشاركين في هذه العملية، معتبرا أنهم يعدون بالآلاف والكثير منهم سيستفيد من النتائج التي تمت رقمنتها.

وأضاف وزير التربية بالقول: ” أوصي الأساتذة أنه سيتم مرحلة تأكيد المعلومات وكل الأساتذة الذين أرادوا التنقل عليهم مراجعة معلوماتهم عبر المنصة وإيداع الالتزام في الولاية”.

كما لفت نفس المسؤول إلى أن قطاع التربية يعمل على توفير الرفاه المهني للأساتذة، قائلا: “قمنا في فترة فصل الصيف بعمليات مهمة لفائدة الأساتذة وتم رقمنة مختلف العمليات لتسهيل مهامهم ومن بينها الحركة النقلية للأساتذة التي تمت رقمنتها”.

أما بخصوص امتحان تقييم المكتسبات، أكد الوزير أنه يجري العمل على تحسين الامتحان شكلا ومضمونا، مضيفا: ” اليوم هي معالجة فقط وتم اكتشاف الثغرات والهفوات لأبنائنا التلاميذ في التنقل من الابتدائي إلى المتوسط التي كانت تمر دون اكتشافها وتشكل عائقا واشكالا في التحصيل الدراسي ونتائج التلاميذ”.

وتابع بلعابد قائلا: “بموجب مخرجات الملتقى سيتم الانتقال الى المستوى الجهوي في 6 ندوات وتقديم التكوينات الخاصة على أن يكون تكوين في الولايات ونتمنى التوفيق لهذا العمل لإعادة النظر في منظومة التقييم”

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...