بلعابد: قانون أساسي خاص بقطاع التربية خلال الأيام المقبلة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر اعادة النظر في القانون الاساسي الخاص بالمنتمين لقطاع التربية الوطنية وعلى رأسها الاساتذة والاستاذات لدراية الرئيس بالدور الحاسم والفاعل والمهم في التنشئة والتدريس

وكشف بلعابد أنه سيكون هناك في الايام القليلة القادمة قانون أساسي سيرتقي بالاستاذ الى مصف المربي وسيكون هناك الكثير من المكتسبات لاساتذتنا ولسائر موظفي القطاع.

في سياق اخر أكد ذات المتحدث أنه تم رقمنة العديد من العمليات في القطاع، مذكرا أنه لابد من الوصول إلى رقمنة القطاع ككل لما تأتي به الرقمنة من دقة وشفافية ومن عدالة اجتماعية والذهاب الى الحلول القصىوى في علاج ما يهم التربية الوطنية.

كما أبرز الوزير أن التربية الوطنية هي في تحول مستمر وهذا بفضل برنامج رئيس الجمهورية وبفضل الاجراءات غير المسبوقة والفعالة الاجراءات السيادية والشجاعة التي اتخذت بخصوص القطاع.

وأضاف نفس المسؤول بالقول:“نأمل بالمزيد في قطاع التربية الوطنية ونراهن على الرقمنة في القطاع تنفيذا لتوجهيات الرئيس تبون”.

رمزي أحمد توميات

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