بلعابد: ظاهرة الغش في الإمتحانات آيلة للزوال

5 يونيو، 2023

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن ظاهرة الغش في الإمتحانات الرسمية بدأت تأخذ طريقها إلى الزوال. مشيرا إلى أن الدولة سنت قوانين صارمة في هذا الأمر.

وأبرز بلعابد خلال ندوة صحفية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية تيسمسيلت. أن ظاهرة الغش آيلة للزوال بفضل الإجراءات الحكومية والإصلاحات لمحاربة هذه الظاهرة بكل الطرق وما أتى عليها.

وأكد ذات المتحدث، أنه تم تنصيب لجان على مستوى كل ولاية يترأسها النائب العام ومدير التربية عضوا فيها. بالإضافة كذلك إلى مصالح الأمن والدرك الوطني والأمن الداخلي يتابعون الإمتحانات وسيتم إتخاذ إجراءات فورية ضد الغشاشين.

ولفا وزير التربية، إلى أن الغش ليس من أخلاق المدرسة ولا الجزائريين وهي آخذة للزوال. حيث لن نتوانى في ملاحقة هذه الظاهرة وكل من يريد التشويش على التلاميذ في ظرف حساس. من طرف بعض العابثين بمجهودات الدولة. مؤكدا أنه ستكون هنالك قوانين أكثر صرامة في هذا الأمر.

رمزي أحمدتوميات.

5 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة الخارجية: قبول الكيان الصهـ ـيوني كمراقب في الاتحاد الإفريقي لن يؤثر على اعم الثابت للقضية الفلسطينية

25 يوليو، 2021

الشعب الصحراوي يحيي الذكرى ال 46 للوحدة الوطنية

12 أكتوبر، 2021

رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري

3 أبريل، 2023

تسجيل 72 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

19 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: