بلعابد: ظاهرة الغش في الإمتحانات آيلة للزوال

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن ظاهرة الغش في الإمتحانات الرسمية بدأت تأخذ طريقها إلى الزوال. مشيرا إلى أن الدولة سنت قوانين صارمة في هذا الأمر.

وأبرز بلعابد خلال ندوة صحفية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية تيسمسيلت. أن ظاهرة الغش آيلة للزوال بفضل الإجراءات الحكومية والإصلاحات لمحاربة هذه الظاهرة بكل الطرق وما أتى عليها.

وأكد ذات المتحدث، أنه تم تنصيب لجان على مستوى كل ولاية يترأسها النائب العام ومدير التربية عضوا فيها. بالإضافة كذلك إلى مصالح الأمن والدرك الوطني والأمن الداخلي يتابعون الإمتحانات وسيتم إتخاذ إجراءات فورية ضد الغشاشين.

ولفا وزير التربية، إلى أن الغش ليس من أخلاق المدرسة ولا الجزائريين وهي آخذة للزوال. حيث لن نتوانى في ملاحقة هذه الظاهرة وكل من يريد التشويش على التلاميذ في ظرف حساس. من طرف بعض العابثين بمجهودات الدولة. مؤكدا أنه ستكون هنالك قوانين أكثر صرامة في هذا الأمر.

رمزي أحمدتوميات.

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