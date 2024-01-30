بلعابد: صرف رواتب المستخدمين بالزيادة الإستدلالية

30 يناير، 2024

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، وجوب السهر على ضمان دفع مستحقات الموظفين في آجالها.

وجاء ذلك خلال ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية. خصّصت لتقييم العمليات المنجزة والتحضير للمحطات المبرمجة

وثمن بلعابد المجهودات المبذولة لصرف رواتب المستخدمين بالزيادة الإستدلالية التي أقرّها رئيس الجمهورية شهر جانفي المنصرم.

أما بخصوص التوجّه نحو الكلّ الرقمي، أعلن وزير القطاع عن التحضير لرقمنة عمليات أخرى، مشدّدا بالمناسبة على أهميّة تحيين المعلومات على الأرضية الرقمية بشكل مستمر لتفادي أي نقص عند إجراء مختلف العمليات التسييرية، ليختتم الندوة المرئية بتوجيهات عامة.

رمزي أحمد توميات

30 يناير، 2024

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