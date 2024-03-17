بلعابد: رقمنة عملية تسجيل تلاميذ الأولى إبتدائي

أكد اليوم الأحد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قطاع التربية يشهد رقمنة حقيقية لعديد العمليات. أين تم دراستها خلال الندوة التي نظمت الجمعة والسبت الفارطين.

وجاء ذلك خلال تصريح على هامش زيارته إلى ولاية عين الدفلى، التي تهدف إلى الوقوف على التحضيرات الجارية للإمتحانات المدرسية المقبلة والتحضيرات على مستوى الهياكل التنظيمية للدخول المدرسي المقبل 2024 2025. بالإضافة كذلك إلى ظروف غلق الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الحالية.

وأكد بلعابد على أن ظروف التمدرس في ولاية عين الدفلى جيدة وتسير بجدية كبيرة في كل الجوانب، مبرزا أن هنالك العديد من الهياكل والتجهيزات والمرافق من المتوقع إستلامها 100 بالمائة. واستلام أكبر عد من الثانويات والابتدائيات.

كما كشف ذات المتحدث أنه وخلال الندوة الوطنية التي جمعته بمديري التربية والشركاء الإجتماعين عبر الوطن الجمعة والسبت الفارطين. تم تقييم عملية الترقمنة في القطاع وتوجيه تعليمات واستقبال ملاحظات سيتم أخذها بعين الإعتبار. مشيرا إلى أنه سيتم قبل جوان المقبل تطبيق عمليات مفيدة للرقمنة.

وأعلن الوزير التربية، أنه سيتم قبل جوان المقبل رقمنة عملية تسجيل تلاميذ السنة الأولى إبتدائي حتى لا يضطر الأولياء إلى التنقل للإبتدائيات من أجل تسجيل أبنائهم بل سيتم ذلك عن بعد.

بالإضافة كذلك إلى رقمنة التوجيه ومتابعة غيابات الابناء وعمليات اخرى ستعلن في أوانها، يضيف نفس المسؤول.

رمزي أحمد توميات

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