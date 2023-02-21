بلعابد: ترشيد النفقات والتوظيف في المناصب اللازمة فقط

21 فبراير، 2023

أكد اليوم الثلاثاء وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم إسداء تعليمات من أجل إنجاح الدخول المدرسي المقبل. من خلال ترشيد النفقات والمناصب المالية.

وجاء ذلك، خلال إشرافه على لقاء حول التحضير للدخول المدرسي المقبل، 2024/2023، أين قال :”أن التعليم العالي والبحث العلمي أخذ على عاتقه ما يهمه من خلال التدرج أو بعد التدرج والتكوين المهني”.

وكشف بلعابد أن هنالك العديد من المستجدات حول البيداغوجيا برسم السنة المقبلة. حيث أن الفريق سيعمل على مدار اسبوع كامل وكل الولايات ستقدم التنظيمات التربوية والخارطة المدرسية.

واكد ذات المتحدث أن أسدى تعليمات من أجل ترشيد النفقات والحرص على ان تكون الخرائط التربوية تستدعي المناصب التي هي لازمة لا أكثر ولا أقل. لأن التنظيمات التربوية والمناصب المالية هي أموال تصرفها الدولة. خاصة وأنها لا تتوانى بإعطاء الميزانية الكافية لقطاع التربية.

كما تم توجيه تعليمات من أجل الإعتناء والحرص بفئات وجب الاعتناء بها عن قرب. على غرار المصابين بالتوحد او أصحاب التحديات البصرية أو لذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة كذلك إلى العمل على توسيع تدريس الأمازيغية عبر ربوع الوطن وفق تنظيمات تربوية. والقيام بندوة لتقييم الثلاثي وورشة تخصص للامازيغية

رمزي أحمد توميات

21 فبراير، 2023

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