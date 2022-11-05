بلعابد: الكتاب المدرسي الرقمي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة

كشف اليوم السبت، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن الكتاب المدرسي الرقمي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب بيان لوزارة التربية، فقد شدد بلعابد على ضرورة إعطاؤه الأهمية البالغة خاصة في تمكين الأولياء من الإجراءات العملية للحصول عليه واستغلاله.

و جاء ذلك خلال ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، ترأسها بلعابد، بحضور إطارات ومدراء التربية لمتابعة وضعية استغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية، رزنامة النشاطات المبرمجة للاحتفاء بالذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية، بالإضافة إلى انشغالات أخرى تهم القطاع.

وأمر ذات المتحدث مدراء التربية بتكليف مفتشي التعليم الابتدائي للقيام بحملات تفتيشية من أجل التأكد من خلوّ محافظ التلاميذ من المستويات التعليمية المعنية بتخفيف وزن المحفظة من الكتب المدرسية، مع تقديم وضعية إحصائية حول العملية نهاية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى متابعة عملية تجهيز المدارس بالأدراج.

كما وجه وزير التربية جملة من التعليمات التي تقضي بوجوب تغطية كامل المدارس الابتدائية بالمطاعم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي هذا الصدد أشار نفس المسؤول الر ن نسبة التغطية بلغت أكثر من 95٪ من مجموع المدارس الابتدائية على المستوى الوطني.

كما أبرز ذات المتحدث، وجوب المتابعة الشخصية لمدراء التربية للملفّات، خاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية، مخلفات المالية للموظفين، والقيام بزيارات فجائية (نهارا وليلا) للمؤسسات التعليمية.

ليديا كبيش

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