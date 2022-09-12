بلعابد: الدخول المدرسي سيكون كما حدد له

12 سبتمبر، 2022
أكد اليوم الإثنين وزير التربية الوطنية، عبدةالحكيم بلعابد، على العودة الى النظام العادي للتمدرس خلال الدخول المدرسي الجديد 2022 -2023.
وقال بلعابد لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أن :” هذا القرار جاء بعد استشارة واسعة مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا على مستوى وزارة الصحة، و الإطلاع على مايحدث في دول العالم”
وتابع المتحدث قائلا:”انه وبعد استفاء كل الاجراءات تم إقرار العودة الى التمدرس بالنظام العادي”، مشددا على أن الدخول المدرسي سيكون كما حدد له سابقا وهو يوم الأربعاء 21 من الشهر الجاري.
كما أكد وزير التربية، على أنه تم التحضير الجيد للدهول المدرسي، من خلال استقبال قطاعه للعديد من الهياكل الجديدة منها 413 مؤسسة بين مدرسة ومتوسطة.
ليديا كبيش
12 سبتمبر، 2022

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