بلعابد: الإعلان عن موعد دخول التلاميذ سيكون في وقت لاحق

أكد اليوم الأحد، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم الإعلان عن موعد دخول التلاميذ في وقت لاحق.

وقال بلعابد خلال زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع في تيارت: “يمنع منعا باتا أن يقدم معلم العربية دروس التربية البدنية”، مبرزا أن تعيين اساتذة الرياضة في الابتدائيات سيكون ابتداء من يوم الغد، وأن منهاج الرياضة تم تأهيله تبعا للتطور الجديد

كما أكد ذات المتحدث أنه تم تنصيب الإنجليزية للسنة الرابعة ابتدائي وكتبها متوفرة، كما تم تنصيب شعبة الفنون في الثانوي وستكون هناك شعبة سابعة في البكالوريا.

واشار وزير التربية إلى أنه تم إقرار التربية المرورية في القطاع انطلاقا من هذا العام كما سيتم هذا العام اقرار طريقة للمعالجة البيداغوجية للكثير من الثغرات التي تم اكتشافها عبر نتائج تقييم مكتسبات السنة الخامسة الذي تم إجراؤه العام الماضي.

رمزي أحمد توميات

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