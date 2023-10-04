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بلعابد: إشعار الأولياء بغياب أبناءهم رقميا قبل نهاية الشهر الجاري

4 أكتوبر، 2023
وزير التربية: سيكون هناك عمل بخصوص المرور من المتوسط إلى الثانوي

أعلن اليوم الأربعاء، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم إشعار الأولياء بغياب أبناءهم رقميا قبل نهاية الشهر الجاري.

واوضح بلعابد خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين أن هذا النظام سيمكن أيضا. من إشعار الأولياء بالجدول الأسبوعي لأبناءهم. إشعار الأولياء بالنتائج الفصلية لأبناءهم، وكذا إخطار الأولياء بكل ما يقتضي الاستعجال.

كما طمأن ذات المتحدث بأنه سيتم مواصلة تنفيذ مشروع تخفيف المحفظة المدرسية على مستوى مرحلة التعليم الابتدائي. من خلال توسيع عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالألواح الالكترونية.

وكشف وزير التربية الوطنية عن تطوير منصة عبر شبكة الأنترنت تسمح للتلميذ بتحميل برامج خاصة من المنصة الرقمية مبرزا أن وزارة التربية الوطنية قطعت اشواطا في مجالات الرقمنة والتي مست جميع العمليات والنشاطات التي تخص القطاع.

رمزي أحمد توميات

4 أكتوبر، 2023

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