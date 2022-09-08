بلعابد: أزيد من 4 مليون تلميذ سيستفيدون من كتاب الانجليزية مجانا

أعلن اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن قرابة 11 مليون تلميذ سيلتحقون بالمدارس، وأن أزيد من 4 مليون تلميذ سيستفيدون من كتاب اللغة الانجليزية مجانا.

وأكد بلعابد، خلال تنشيطه لندوة صحفية لتقييم الدخول المدرسي، على أن عملية اختيار والتعاقد مع أساتذة الانجليزية للثالثة إبتدائي تمت بشفافية تامة.

وفي نفس السياق، كشف ذات المتحدث، أن عدد سنوات تدريس اللغة الإنجليزية في الإبتدائي ثلاث سنوات، وهي السنوات الثالثة والرابعة والخامسة.

كما أكد وزير التربية، أن الدخول المدرسي 2022-2023 سيتضمن عدة مستجدات ويعكس صورة الجزائر الجديدة، معلنا عن حملة تنظيف لكل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي في 21 سبتمبر

وفي سياق آخر، قال نفس المسؤول:”تجاوزنا 40 ألف مدمج من الجهاز المهني والباقون هم ممن امتنعوا، و إدماج منتسبي الجهاز المهني لا يزال مفتوحا أمام الراغبين فيه”.

ليديا كبيش

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