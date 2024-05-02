بلعابد: “أزيد من مليون ونصف مترشح لامتحاني البكالوريا و التعليم المتوسط”

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، خلال ملتقى وطني حول ضبط وضعية تحضير الامتحانات المدرسية الوطنية، دورة جوان 2024، أن أزيد من مليون ونصف مترشح مسجلون لاجتياز امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، على المستوى الوطني.

و أبرز بلعابد، في كلمته، أن الهدف من هذه الندوة يتمثل في الوقوف على ما تم إنجازه من تحضيرات للامتحانات المدرسية الوطنية دورة جوان 2024، والتي سيجتازها 1.681.172 مترشحا، من بينهم 818.439 مترشحا لشهادة التعليم المتوسط، و862.733 مترشحا لشهادة البكالوريا، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 3 إلى 5 جوان، بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، ومن 9 إلى 13 جوان، بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا.

و أشار الوزير، في ذات السياق، إلى اجتياز يوم الأحد الماضي، ولأول مرة، الاختبارات التطبيقية لامتحان شهادة البكالوريا لشعبة الفنون، بخياراتها الأربع، المتمثلة في الموسيقى، السينما-سمعي البصري، الفنون التشكيلة الموسيقى، والرسم.

شرف الدين عبد النور