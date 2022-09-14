بلحاج يستقبل النائب العام في المملكة العربية السعودية وهذا مادار بينهما

بلحاج يستقبل النائب العام في المملكة العربية السعودية وهذا مادار بينهما

استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، النائب العام في المملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، حسبما أفاد به بيان للمحكمة الدستورية.

ووفقا لنص البيان، فقد أشاد الطرفان بعمق العلاقات بين البلدين حكومة وشعبا تشاركها القيم والمبادئ الأساسية

ومن جهته، أبرز رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج أهمية الإصلاحات العميقة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبدوره، أكد النائب العام للمملكة العربية السعودية على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما في مجال القضاء.

ليديا كبيش

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