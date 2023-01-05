بلجود يقف على أشغال توسعة مترو الجزائر بالعاصمة

قام اليوم الخميس، كل من وزير النقل دمال بلجود ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بزيارة تفقد لأشغال توسعة مترو الجزائر على خطي عين النعجة وبراقي وكذا الحراش ومطار الجزائر الدولي.

وحسب بيان لوزارة النقل، سيقوم الوفد، رفقة السلطات المدنية والأمنية، بالوقوف على عدد من المنشآت والمشاريع ذات صلة بالقطاع.

هذا واستهلت الزيارة بتفقد مشروع توسعة خط مترو الجزائر، حيث الإستماع لشروحات حول مراحل مشروع توسعة خط مترو الجزائر بشطريه عين النعجة براقي وخط الحراش مطار هواري بومدين الدولي.

كما عاين وزير النقل مدى تقدم الأشغال بمحطات المترو، ومنها محطة مترو محمد بوضياف. وتفقد النفق سيرا من المحطة الى غاية مخرج الطريق الجوي.

بالاضافة إلى محطة مترو عين النعجة “محطة SNTF”، محطة اتصال المترو بمحطة SNTF في جسر قسنطينة.

ليديا كبيش

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