بلجود يعلن عن مشروع إنجاز أربع مصاعد هوائية في أربع ولايات

أعلن وزير النقل كمال بلجود، عن إعداد دراسات لمخططات النقل في 20 ولاية وهذا وفق البرنامج الجديد المعتمد لسنة 2023.

وكشف بلجود، خلال عرضه لميزانية قطاع النقل أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم إعداد دراسات لمخططات النقل في كل من ولايات البليدة، بشار، معسكر، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، بسكرة، غرداية والجلفة برخصة برنامج تقدر بـ200 مليون دينار.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم إعداد دراسات لمخططات النقل في 10 ولايات وهي الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، سطيف، مستغانم، سيدي بلعباس، ورقلة ، تلمسان وورقلة، برخصة برنامج تقدر بـ200 مليون دينار.

كما كشف وزير النقل أن هناك مشروع إنجاز أربع مصاعد هوائية في أربع ولايات بمبلغ 950 مليون دينار، بالإضافة إلى إنجاز توسعة ميترو الحراش – المطار وعين النعجة – براقي.

وأوضح نفس المسؤول، أن قطاع النقل أخذ بعين الاعتبار عدة عوامل تعتمد على دعم جهود الإنعاش الاقتصادي المولدة لمناصب الشغل، مؤكدا منح الأولوية للمشاريع الجارية إنجازها كاستكمال خطوط الميترو والترامواي والمصاعد الهوائية.

وقال بلجود: “نهدف من خلال مشاريع دراسات النقل والتنقل وصيانة البنى التحتية لتخفيف الضغط المروري، كاشفا عن ارتفاع المبلغ المخصص إلى 13.5 مليار مقابل 11 مليار في السنة الماضية”.

في المقابل، تم تخصيص مبلغ 5 مليار دينار للجوية الجزائرية موجه لتغطية فارق الأسعار على الخطوط الداخلية والرحلات نحو البلدان الأفريقية، بينما تم توجيه مبلغ 400 مليون دينار لشركة الطاسيلي للطيران لتغطية الفارق.

رمزي أحمد توميات

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