بلجود: كل الإجراءات مهيئة لإعادة فتح الحدود البرية مع تونس

14 يوليو، 2022
أفاد اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن كل الإجراءات مهيئة لإعادة فتح الحدود البرية مع تونس للسيارات الخاصة و المسافرين غدا الجمعة.
وأوضح بلجود، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الأمة، أن كل الإجراءات مهيئة لإعادة فتح الحدود البرية مع تونس للسيارات الخاصة والمسافرين غدا الجمعة .
وطمأن وزير الداخلية، بأنه تم اتخاذ جميع التدابير لضمان دخول السياح من الجانبين بكل أريحية.
وللتذكير، فإن إعادة فتح الحدود البرية مع تونس في 15 جويلية الجاري، جاء تجسيدا لقرار مشترك لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد.
رمزي أحمد توميات
14 يوليو، 2022

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