بلجود: فتح خطوط جوية جديدة نحو عواصم عالمية

وحسب تصريحات بلجود، فقد تم القيام بخمسين عملية من أجل تطوير المطارات، حيث يتوفر أسطول النقل الجوي 71 طائرة، منها 5 طائرات للشحن الجوي.

وأكد ذات المتحدث، أنه سيتم الإنتهاء قريبا من مشروع إعادة هيكلة الخطوط الجوية الجزائرية. كما سيتم إنشاء فرع متخصص في النقل الداخلي..

بالإضافة كذلك إلى فتح الإستثمار في استغلال خدمات النقل الجوي. من خلال تعديل دفتر الشروط الخاص لاستغلال خدمات النقل الجوي.

وفي نفس السياق، أشار وزير النقل الى أن الجزائر تحوز على 12 باخرة لشحن النقل البحري. مؤكدا أن هناك بعض الصعوبات والإختلالات فيما يخص العمل على تطوير قطاع النقل البحري. كمشروع ميناء جن جن بعد أن بلغ المشروع نسبة تقدم تقدر بـ 95 بالمائة. وهو رهان على مستوى البحر المتوسط.

كما كشف بلجود أنه يتم حاليا دراسة معاينة دفتر شروط لاقتناء أربع سفن واحدة للحاويات وسفينتين للحبوب. مؤكدا أن النمو المتوقع للحركية يقتضي تطوير وتجديد حظيرة السكك الحديدية.

رمزي أحمد توميات