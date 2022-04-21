قال المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، عمار بلاني، أنه :”في نظر مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، يجب أن يظل المسار الأممي “الإطار الأنسب” لتسوية الصراع في الصحراء الغربية”

وأضاف بلاني أن:” المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية التي تتحدث عن “الرضا” المزعوم للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء الغربية ، ستافان دي ميستورا ، فيما يتعلق بتغيير موقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية ، “تنصب في عمل تلاعبي تديره بعض الدوائر الرسمية في مدريد لمحاولة تهدئة الضجة التي أثارها القرار المثير للجدل الذي اتخذه رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز”.

و تابع ذات المتحدث قائلا:” أن المبعوث الخاص الأممي ستافان دي ميستورا الذي نحن على تواصل معه هو أول من يمكنه التأكيد على تفاجئه من تغيير إسبانيا لموقفها الذي من شأنه أن يعقد المسار الأممي”.

وأردف الدبلوماسي الجزائري بالقول:” أن هذا المسار يجب أن يبقى في نظر المبعوث الأممي الإطار المناسب لتسوية النزاع القائم بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو”.

كما استرجل بلاني: “المقربين من المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا اكدوا بشأن هذا الوضع الخاص صحة التصريح الذي قدمه المتحدث باسم الأمم المتحدة في 20 يناير الماضي الذي أعتبر أن أي تصريح حول موقف المبعوث الخاص أو انشطته غير صادر عنه أو عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة غالبا ما يكون تشويها للحقائق”.

و ذكر ذات المتحدث بدعوة المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى الحذر ممن يدعون معرفة موقف المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا حول الصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات

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