بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب

25 فبراير، 2024

فندت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، اليوم، الأخبار المتداولة من طرف بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مفادها  تمديد آجال اكتتاب و دفع  التصريحات السنوية المتعلقة برسم التكوين المتواصل و الرسم على التمهين.

و أعلمت المديرية العامة للضرائب، جميع المكلفين بالضريبة أن الأجل المحدد لإكتتاب الرسم على التكوين المتواصل و الرسم على التمهين قد إنقضى يوم 20 فيفري 2024.

كما دعت المديرية العامة للضرائب، كافة المواطنين إلى إستيقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقطاع من مصدرها عبر الموقع الالكتروني أو الصفحات الرسمية للمديرية، و للتحري عن مصدر المعلومة والتحقق والتأكد منها قبل نشرها والتداول بشأنها، تفاديا لتغليط الرأي العام.

شرف الدين عبد النور

25 فبراير، 2024

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