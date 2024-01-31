بلاغ هام لمترشحي امتحاني شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا دورة 2024

أعلمت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم، كافة المترشحين المتمدرسين و الأحرار، لامتحاني شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا دورة 2024، أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات، ابتداءً من يوم غد الخميس، 1 فيفري، إلى غاية يوم الخميس، 15 فيفري 2024.

و جاء ذلك حسب بيان وزارة التربية الوطنية، قصد تمكين المترشحين من الإطلاع و التأكد من صحة البيانات المحجوزة عبر الروابط الآتية، إمتحان شهادة التعليم المتوسط (https://bem.onec.dz) ، إمتحان شهادة البكالوريا (https://bac.onec.dz)، فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين (https://awlya.education.gov.dz).

كما أفادت الوزارة في بيانها، بأنه في حالة تسجيل أي خطأ، فإنه يتعيّن على المترشحين المتمدرسين، إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بالخطأ المسجل قبل تاريخ 15 فيفري 2024.

و أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فإنه يتعين عليهم حسب ذات المصدر، إبلاغ مديرية التربية المسجل بها أو المركر الولائي للتعليم و التكوين عن بعد المنتسب إليه، حسب الحالة، بالخطأ المسجل قبل تاريخ 19 فيفري 2024، كآخر أجل.

شرف الدين عبد النور

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