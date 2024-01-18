بلاغ هام لفائدة طلبة اللغات الأجنبية

18 يناير، 2024

دعت نيابة العمادة بلكلية اللغات الأجنبية التابعة لجامعة الجزائر 2“أبو القاسم سعد الله”، كافة الطلبة بالتقرب من مصلحة الدراسات بالموظفين, وذلك عبر بلاغ هام نشرته ذات الكلية

وأكدت النيابة، أنه يتوجب على المعنيين، وفي أقرب وقت ممكن وبصورة استعجاليه التقرب من مصلحة الدراسات بالموظفين بكل قسم. مصحوبين ببطاقة الطالب المغناطيسية لتشفيرها وجعلها قابلة من اجل الاستعمال بيداغوجيا و خدماتيا.

وأفاد البيان , ان البلاغ مخصص لكافة طلبة ليسانس وماستر في اللغات الألمانية والإسبانية والايطالية وكذا طلبة الماستر فقط في اللغات الفرنسية والانجليزية.

سهام قريمش

18 يناير، 2024

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