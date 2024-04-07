بلاغ هام بخصوص امتحان إثبات المستوى للمتعلمين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

أعلمت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم، جميع المتعلّمين المسجّلين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، للسنة الدراسية 2024/2023، أن اجراء امتحان المستوى سيكون يوم الثلاثاء، 07 ماي المقبل.

كما أفادت الوزارة، بأنه يمكن للمتعلم استخراج استدعاء المشاركة في هذا الامتحان، ابتداءً من اليوم الأحد، على الساعة الثانية عشر (12:00) منتصف النهار، عبر الرابط الالكتروني

http://inscriptic.onefd.edu.dz/convocation_2024/.

شرف الدين عبد النور

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