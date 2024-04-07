بلاغ هام بخصوص امتحان إثبات المستوى للمتعلمين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

7 أبريل، 2024

أعلمت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم، جميع المتعلّمين المسجّلين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، للسنة الدراسية 2024/2023، أن اجراء امتحان المستوى سيكون يوم الثلاثاء، 07 ماي المقبل.

كما أفادت الوزارة، بأنه يمكن للمتعلم استخراج استدعاء المشاركة في هذا الامتحان، ابتداءً من اليوم الأحد، على الساعة الثانية عشر (12:00) منتصف النهار، عبر الرابط الالكتروني
http://inscriptic.onefd.edu.dz/convocation_2024/.

 

شرف الدين عبد النور

7 أبريل، 2024

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