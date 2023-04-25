بكالوريا 2023: تنصيب اللجان التنظيمية وتعيين مراكز الإجراء قبل هذا التاريخ

25 أبريل، 2023

تضمن المنشور الوزاري الخاص بتنظيم امتحانات نهاية السنة، العديد من التوصيات من أهمها تنصيب اللجان الولائية الخاصة بعملية التنظيم قبل 30 أفريل الجاري.

وتم تكليف مديري التربية على الاشراف شخصيا، بالوقوف على كل صغيرة وكبيرة لانجاح الامتحان. من خلال تكليف اللجان التي ستعمل على تنظيم حجرات الإجراء.

بالاضافة الى التكفل بالجوانب الأمنية لمراكز حفظ وتوزيع المواضيع. ونقل الأسئلة إلى مراكز الإجراء ومنها إلى مراكز الاقفال والتجميع .

من جهة اخرى الزمت وزارة التربية رؤساء مراكز الاجراء ونوابهم الذين سيتم تعيينهم خلال الايام القليلة القادمة بعقد الاجتماعات التمهيدية 3 ايام قبل الامتحان مع الاساتذة الحراس لشرح التعليمات الواردة في دليل حراسة البكالوريا الذي أعده الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

والذي تم تسليمه لمديري التربية للولايات ،و رؤساء مراكز اللإجراء ،والذي يحمل مجموعة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحان البكالوريا.

وياتي هذا في إطار تشديد المراقبة ومنع حصول أي محاولة للغش ،مع ضرورة توخي الحذر واليقظة، للقيام بالمهام الخاصة بالحراس.

رمزي أحمد توميات

25 أبريل، 2023

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