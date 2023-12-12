بغية تسهيل عمل الصحفيين الرياضيين….التوقيع على إتفاقية إطار بين وزارة الاتصال و وزارة النقل

12 ديسمبر، 2023

وقّع اليوم الثلاثاء، وزير الاتصال، محمد لعقاب، ووزير النقل، محمد لحبيب زهانة، إتفاقية إطار تتعلق باستفادة الصحفيين الرياضيين من تخفيضات في مجال النقل الجوي الخارجي لتغطية المنافسات الرياضية الإفريقية، حيث تمتد هذه الاتفاقية على مدار 05 سنوات قابلة للتجديد، حسب بيان وزارة الإتصال.

وتستفيد بموجب هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تنفيذ قرارات الرئيس تبون، المعلن عنها يوم 03 ديسمبر الماضي، بمناسبة إحتفالية جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المنافسات الرياضية الإفريقية من تخفيضات على النقل الجوي الخارجي تصل نسبتها الى 50 % خارج الرسوم، شريطة أن يكون هذا التخفيض مرتبط بتقديم تكليف بمهمة صادر عن وسائل الإعلام المعنية بتغطية الحدث أو النشاط.

كما تُلزم الإتفاقية حسب ذات المصدر، وسائل الإعلام الوطنية المستفيدة من التخفيضات على النقل الجوي بإبراز دور الخطوط الجوية الجزائرية في ضمان تغطية المنافسات الرياضية، وترقية حق الجمهور في الحصول على الأخبار الرياضية من مصدرها وفي حينها.

شرف الدين عبد النور

12 ديسمبر، 2023

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