تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التكفّل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين سيتنقلون إلى الكاميرون لمساندة فريقنا الوطني حسب بيان لرئاسة الجمهورية، سطّرت السلطات العمومية 12 رحلة جوية لنقل مناصري المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين سيتنقلون إلى مدينة دوالا الكاميرونية.

وجاء في بيان لوزارة الشباب و الرياضة, أنه تم تسطير برنامج من 12 رحلة، 10 رحلات على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية و رحلتين للخطوط الجوية الطاسيلي و ذلك وفق البرنامج التالي:

– الجزائر العاصمة: أربعة 04 طائرات.

– وهران طائرتان 02،

-قسنطينة طائرتان 02،

– ورقلة طائرتان 02.

– بشار طائرتان 02.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا جاء فيه أن الرئيس تبون, أمر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالشروع ابتداءً، من غد 13 مارس 2022، في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصّصة، لنقل المناصرين، إلى الكاميرون، بأسعار مدعمة، مع توفير كلّ الإمكانات، لإنجاح هذه العملية.

وعليه، سيتكفل سياحة اسفار الجزائر (Touring Voyages Algérie) بتسويق العرض, الذي حدد ثمنه بـ 85 ألف دينار, بعد تدعيم الشركات العمومية: سونطراك، سونلغاز، موبيليس سيربور و مدار, حيث كان العرض الاولي بدون اي هامش للربح هو 140.000دج. ويتضمن العرض النهائي (كامل الاعباء: ثمن التذكرة+ثمن التأشيرة+التأمين على السفر+كشف PCR أقل من72ساعة+وجبة الطعام +التنقل من وإلى مطار دوالا ) المقدم للبيع هو 85.000 دج . يشترط في الراغبين في التنقل الى دوالا : – 18 سنة فما فوق. -جواز السفر مدة صلاحيته أكثر من ستة 06 اشهر. – الجواز الصحي الكوفيد.- اللقاح ضد الحمى الصفراء. – تناول دواء ضد الملاريا. -تتكفل مصالح وزارة الصحة بالجانب الصحي. – اخر اجل للبيع سيكون يوم 15 مارس.

ش.ن