بعد رفع القيود عنها.. عون يتفقد وحدة إنتاج الكراس والكتاب المدرسي بالسمار

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بزيارة مؤسسة SARL EL HILLAL COMMERCE INDUSTRIE لتحويل الورق “”، الكائن بالمنطقة الصناعية وادي السمار.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد استفادت المؤسسة من رخصة استغلال استثنائية ممنوحة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة

و استمع الوفد إلى عرض حول نشاط المؤسسة وحصيلتها الإنتاجية خصوصا بعد رفع القيود ومنحها رخصة الاستغلال الاستثنائية.

وبعد ذلك قام الوزير بجولة تفقدية داخل ورشات المصنع أين يتم إنتاج الكراس والكتاب المدرسيين، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

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