بعد حريق البليدة … جازي تعلن عن عودة شبكتها للعمل بصفة طبيعية

أعلنت شركة جازي لزبائنها وشركائها عن عودة أكثر من 95% من شبكتها للعمل بصفة طبيعية في المناطق التي تأثرت من انقطاعات يوم الأربعاء، على إثر الحريق الكبير الذي اندلع بأحد المصانع الواقعة قرب المركز التقني التابع لها في ولاية البليدة.

وأفاد بيان للشركة أنّ الحريق أثر على البنية التحتية التكنولوجية للمركز التقني لجازي المتواجد بجوار المصنع بالمنطقة الصناعية بالبليدة، مما أدى إلى تعطيل خدمات الهاتف المحمول للمتعامل في 14 ولاية بدرجات متفاوتة.

ومباشرة بعد اندلاع الحريق اتخذ طاقم التسيير والفرق التقنية لجازي إلى جانب الجهات الوصية التدابير اللازمة لاحتوائه وكذا لتأمين سلامة الموظفين و سلامة المنشآت الحيوية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية ومصالح الحماية المدنية وجميع شركائها، حسب ذات البيان، الذي أضاف أنّه وبفضل التعبئة السريعة لجميع الفرق المتواجدة في الميدان، تم التحكم في الوضع في كل المناطق المتضررة تقريبًا، وتتواصل الجهود لإعادة تشغيل جميع الخدمات في أسرع وقت ممكن.

وقدّمت جازي اعتذاراتها لزبائنها عن الإزعاج الذي سبّبه الحادث الذي كان خارجا عن نطاقها وتؤكد تمسكها بإرضائهم و بتوفير الخدمة ذات الجودة العالية.

كما أعلمت جازي زبائنها المتأثرين بهذا الانقطاع عن منحهم تعويضا تدريجيا بقيمة 500 دج من المكالمات نحو جميع الشبكات و5 جيغابايت من الانترنت صالحة لمدة 24 ساعة.

وأعربت عن امتنانها العميق لعناصر الحماية المدنية على شجاعتهم وتفانيهم وكذلك للسلطات المحلية ولشركائها وجميع موظفيها على الجهود المبذولة لاحتواء الوضع والسماح بالعودة إلى الوضع الطبيعي في أفضل الظروف، يختم البيان.

كوثر غريبي