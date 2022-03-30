بعد ترحيله من لبنان إلى الجزائر:  شرطة قالمة تقدم المدعو لعليلي الحبيب أمام الجهات القضائية

30 مارس، 2022
قامت مصالح أمن ولاية قالمة، يوم أمس، بتقديم المدعو لعليلي الحبيب، أمام الهيئات القضائية المختصة لدى محكمة قالمة، أين تم إيداعه رهن الحبس الاحتياطي.
وكشفت المديرية العانة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه لعليلي الحبيب، البالغ من العمر 42 سنة، تم توقيفه وترحيله من لبنان إلى الجزائر بموجب أمر بالقبض الدولي، أصدرته محكمة قالمة.
ووجهت للمهني تهما تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية منظمة تنشط بالخارج، الإشادة بأعمال إرهابية وكذا نشر ودعم أفكار الجماعات الإرهابية باستخدام تكنولوجيات الاتصال.
تجدر الإشارة، أن تحويل المدعو لعليلي الحبيب، يندرج في إطار التعاون القضائي بين دولتي الجزائر ولبنان، في مجال تسليم المجرمين.
رمزي أحمد توميات
30 مارس، 2022

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