بعد النجاح الذي حققه… اتصالات الجزائر تمدد عرضها الترويجي IDOOM Fibre

قرّرت اتصالات الجزائر تمديد العرض الترويجي IDOOM Fibre لشهر إضافي، و هذا بعد النجاح الذي حققه هذا الأخير، ونزولا عند طلب زبائنها.

الجدير بالتذكير أن هذا العرض الترويجي موجه للمشتركين الجدد الخواص المؤهلين للاستفادة من تشكيلة عروض IDOOM Fibre (ابتداء من 15 ميغابت في الثانية) بسعر استثنائي قدره 1000 دج فقط، حيث يشمل هذا العرض جهاز مودم للألياف البصرية، معدات التركيب و شهر أنترنت غير محدود مهدى.

في هذا الصدد، يستفيد الزبائن الجدد الذين يشتركون في تدفقات 15، 20، 50 و 100 ميغا من تدفق 200 ميغا خلال الشهر المهدى، أما بالنسبة للزبائن الذين يشتركون في تَدَفُقَيْ 200 و300 ميغا، فإنهم يستفيدون من 30 يوم أنترنت مهداة.

من خلال تمديد هذا العرض الترويجي، أثبتت اتصالات الجزائر التزامها بتطوير التدفق العالي والعالي جدا في الجزائر، وتؤكد حرصها الدائم على تلبية تطلعات زبائنها على أفضل وجه.

هذا و دعت اتصالات الجزائر، زبائنها لزيارة موقعها الإلكتروني www.algerietelecom.dz، لمزيد من المعلومات.

شرف الدين عبد النور

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