بعثة استعلامية مؤقتة عن مجلس الأمة تحلّ بولاية تيزي وزو

20 مايو، 2023

كلّف صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بعثة استعلامية مؤقتة عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمّة، ابتداء من اليوم السبت بزيارة إلى ولاية تيزي وزو قصد الإطلاع على واقع وهياكل قطاعات الصحة، العمل والتشغيل، والتضامن الوطني بالولاية.

وتأتي مهمة اللجنة التي تمتد إلى غاية 24 ماي الجاري عملا بأحكام المادة 137(الفقرة 2) من الدستور والمادتين 50 و51 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

ويتشكل وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة الذي يترأسه الأستاذ حبيب دواقي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، محمد عمرون، محمد بوكرو، محمد خويلدي، صالح رقيق، مقران رزقي، رضا أوسهلة، رابح منعوم، وفيروز بوحويتة قرمش.

ش.ن

20 مايو، 2023

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