بعثة إستعلامية لتشخيص أسباب ندرة الحليب المدعم بتيزي وزو

تنقل وفد من المجلس الشعبي الوطني، أمس وبتكليف من إبراهيم بوغالي. رئيس المجلس إلى ولاية تيزي وزو لتشخيص أسباب نقص الحليب، حسبما أفاد به بيان للمجلس

وحسل نص البيان، فقد تنقل الوفد تحت قيادة النائب رابح جدو ويضم كل من سميرة مخلوفي وبن شكر كريم وعبد الله شنيني وذلك في إطار بعثة استعلامية.

وتهدف هذه الزيارة إلى تشخيص أسباب نقص الحليب. وكذا الإطلاع على واقع شعبة تربية البقر الحلوب باعتبار الولاية حوضا لإنتاج الحليب الطازج.

هذا و إستقبل الوفد لدى وصوله، من طرف والي الولاية والذي كان برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب عن الولاية وبعض المدراء التنفيذيين. وعقب ذلك، عقد أعضاء الوفد جلسة مع مدير المصالح الفلاحية DSA ليتبعها بزيارة إلى مديرية التجارة.

كما قام الوفد بزيارات ميدانية لكل من ملبنات طاسيلي TASSILI و EURL STLD وLAITERIE MATINALE للوقوف على واقع إنتاج الحليب. وتنقل الوفد بعد ذلك إلى مجمع الصناعات الغذائية AGRODIV . وهي المحطة التي اختتم بها الوفد زيارته لليوم الأول.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...