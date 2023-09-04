بطاقة الفنان: قبول 430 ملف والشروع في تسليمها ابتداء من 15 سبتمبر

بطاقة الفنان: قبول 430 ملف والشروع في تسليمها ابتداء من 15 سبتمبر

اعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن قبول 430 ملف خاص بطلب ببطاقة الفنان من أصل 1278 ملفا تم ايداعها المجلس الوطني للآداب والفنون.

وجاء في نص البيان : “في إطار سياسة وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى التكفل الأمثل بالفنانين. وفي ظل توجيهات وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي بضرورة الالتزام بأحقية بطاقة الفنان لأصحابها من الفنانين. الذين يستوفون كل الشروط المطلوبة للحصول عليها، خاصة بعد ضبط وتحديد آليات دراسة طلبات وتسليم بطاقات الفنان”.

وبعد قيام المجلس الوطني للآداب والفنون بدراسة كل الملفات المودعة على مستواه. والتي بلغ عددها 1278 ملفا، خلصت العملية إلى قبول 430 ملفا في مختلف التخصصات الفنية

كما ستشرع الوزارة الوصية وبالتنسيق مع المديريات الولائية للثقافة والفنون، في تسليم بطاقة الفنان للمستفيدين منها ابتداء من تاريخ 15 سبتمبر 2023.

وسيتم الاتصال بأصحاب الملفات الناقصة والتي يمكن أن تستوفي الشروط لاستكمال الوثائق المطلوبة، يضيف ذات المصدر

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...