بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية…لعمامرة يحلّ بأذربيجان

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء اليوم، بالعاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة عمل تدوم يومين، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ووفقا لنص البيان، فسيعقد لعمامرة مشاورات مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، كما سيتم استقباله من طرف السلطات العليا للبلاد، حيث سيتم استعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر وأذربيجان، فضلا عن قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تجدر الإشارة، إلى أن جمهورية أذربيجان تترأس حاليا وإلى غاية نهاية 2023 حركة عدم الإنحياز فضلا عن كونها عضوا في تكتل أوبك + وتشارك في أشغال منتدى الدول المصدرة للغاز.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...