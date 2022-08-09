بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية…لعمامرة يحلّ بأذربيجان

9 أغسطس، 2022

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء اليوم، بالعاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة عمل تدوم يومين، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ووفقا لنص البيان، فسيعقد لعمامرة مشاورات مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، كما سيتم استقباله من طرف السلطات العليا للبلاد، حيث سيتم استعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر وأذربيجان، فضلا عن قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تجدر الإشارة، إلى أن جمهورية أذربيجان تترأس حاليا وإلى غاية نهاية 2023 حركة عدم الإنحياز فضلا عن كونها عضوا في تكتل أوبك + وتشارك في أشغال منتدى الدول المصدرة للغاز.

رمزي أحمد توميات

9 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

كريم يونس يشدد: سلاح الوسيط الحيادية والسمعة الجيدة

17 يناير، 2021

وزير الصناعة: الجزائر تتوفر على امكانيات هائلة تمكنها من بلوغ تنمية مستدامة

14 مايو، 2022

جراد: نسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ مالية هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن

6 ديسمبر، 2020

الناطق الرسمي للحكومة: الجزائر ترفض دائما الخضوع والإملاءات

27 ديسمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: