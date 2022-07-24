بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية… لعمامرة في زيارة إلى سوريا

حلّ اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالعاصمة السورية دمشق في زيارة عمل تدوم يومين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن لعمامرة حل بسوريا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث كان في استقباله بمطار دمشق الدولي نظيره السوري، فيصل المقداد.

ويأتي تنقل الوزير لعمامرة إلى دمشق في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى الجزائر مؤخرا للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني والتي حظي خلالها باستقبال من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فضلا عن جلسة العمل التي جمعته مع الوزير لعمامرة.

وكشفت الوزارة، أمه من المنتظر أن يتم استقبال الوزير لعمامرة من قبل السلطات العليا السورية، كما سيجري مباحثات مع نظيره فيصل المقداد.

ليديا كبيش

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