من المنتظر أن تمثل المؤثرة إيناس عبدلي، مساء اليوم الثلاثاء، أمام قاضي الاحداث بمحكمة الدار البيضاء، لسماع أقوالها في تهمة المشاركة في قضية النصب على الطلبة الجزائريين والتي كل من نوميديا لزول وريفكا وستانلي.

وتأتي محاكمة عبدلي بعد سماع أقوالها كشاهدة والتي صرحت خلالها ان المناجير زكرياء اتصل بها للقيام باشهار مع شركة “futur gate” بعدما عرض عليها الفكرة، وبحكم انها تحلم باكمال دراستها بالخارج رحبت بها.

وأفادا المتهمة في تصريحاتها:”وقلت في الاشهار اي واحد مهتم عليه الاتصال بالرقم الفلاني و تركت رقم هاتفه واستغرام وأنه الخاص باسامة”.

أما بخصوس قيمة العقد، فأكدت عبدلي انه 35 مليون ستتيم

وانها قامت بالاشهار شهر سبمتبر بعدها قامت نهلة tv بلايف وتحدثت عن قضية نصب، موضحة انها علمت بامر النصب على الطلبة و القضية كبرت.

وقالت المتهمة :” بعدها حضرنا لبث مباشر مع محامي وريفكا واعلمنا الجميع بانه في حال تبين وجود نصب فلابد من تقديم شكوى بالشركة”.

ليديا كبيش

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