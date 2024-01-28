بشعار «لنعيد الحياة لغاباتنا»… Ooredoo تننظّم عملية تشجير بتيزي وزو

نظّمت Ooredoo بمعية الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، السبت، عملية تشجير في بلدية آيت خليلي (مقلع) بولاية تيزي وزو.

وجاءت عملية التشجير هذه التي حملت شعار «لنعيد الحياة لغاباتنا»، وبدعم من محافظة الغابات لولاية تيزي وزو، كمساهمة قوية في العمليات الموجّهة لحماية والحفاظ على البيئة وهذا ضمن استراتيجية Ooredoo المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.

وحضر عملية التشجير مدير الشؤون المؤسساتية لـ Ooredoo، رمضان جزايري، وممثلي السلطات المحلية لولاية تيزي وزو، واطارات محافظة الغابات، والجمعية الوطنية للعمل التطوّعي، على رأسها أحمد ملحة، ومتطوّعون من الجمعية الوطنية للعمل التطوعي ومؤسسة Ooredoo الذين تجندوا لغرس أشجار الزيتون.

وأورد بيان للشركة أنّ المدير العام لمؤسسةOoredoo ، روني طعمه ثمّن هذه العملية البيئية، حيث صرّح «Ooredoo فخورة بتنظيم عملية التشجير هذه في ولاية تيزي وزو، التي تضرّرت من حرائق الغابات في صائفة 2021. من خلال هذه العملية التضامنية، تؤكد Ooredoo عن التزامها للمساهمة في الحفاظ على البيئة وبنفس المناسبة إتاحة الفرصة لسكان المنطقة لإحياء أراضيهم الزراعية من خلال غرس أشجار الزيتون. أود أن أشكر محافظة الغابات ومتطوعو الجمعية و Ooredooعلى مشاركتهم في مثل هذه المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الإرث الغابي للمنطقة.”

من جهته، يضيف البيان، صرح رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، أحمد ملحة: “نشكر Ooredoo على إسهامها في عمليات التشجير بالمناطق المتضررة من حرائق الغابات. استهلنا موسم التشجير لهذه السنة بولاية تيزي وزو، اين تُعد شجرة الزيتون تاريخًا لسكان المنطقة، نأمل من خلال هذه المبادرة المساهمة في إعادة تشكيل الغطاء النباتي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. تؤكد مشاركة المتطوعين في هذه العملية التضامنية عن مسؤوليتهم المتزايدة لحماية البيئة وعن التزامهم تجاه النظام الإيكولوجي الطبيعي. نشكر جميع المتطوعين على مشاركتهم في هذا النوع من العمليات التضامنية.“

وأضاف البيان أنّ Ooredoo قامت سابقا، بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، بتنظيم عمليات مماثلة للتشجير في بلدة العمرة بمرتفعات ولاية عين الدفلى وفي غابة عين ميمون بولاية خنشلة.

من خلال هذه المبادرة البيئية، تؤكد Ooredoo مرة أخرى عن مكانتها كمؤسسة مسؤولة بيئيا وعن التزامها في نشر الثقافة الخضراء، يختم بيان Ooredoo.

ش.ن

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