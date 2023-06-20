بسمة عزوار تستقبل نائب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان في الحكومة الإيطالية

استقبلت أمس الاثنين وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، بمقر دائرتـها الوزارية، جوزيبينا كاستيلو – Guiseppina Castiello، نائب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان في الحكومة الإيطالية، حسب ما اورده بيان لوزارة العلاقات مع البرلمان.

و استهلت الوزيرة هذا اللقاء بتقديم عرضا شاملا عن التجربة البرلمانية الجزائرية، فضلا عن مهام دائرتها الوزارية ودورها في التنسيق بين الحكومة والبرلمان، من جهتها أعربت نائب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان خلال هذا اللّقاء على أهمية تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين اللذين يتطلعان لبعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الثنائي، يضيف البيان.

كما تطرق الطرفان خلال هذه الزيارة حسب ذات المصدر، إلى العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين خصوصا وأنّ إيطاليا تحظى بمكانة خاصة لدى الجزائر قيادة وشعبا حيث تمّ استعراض تطوّرات العلاقات بين البلدين على ضوء البرنامج الواعد الّذي تمّ المباشرة فيه بين الجزائر والإتحاد الأوروبي انطلاقا من شهر نوفمبر سنة 2022 أين تمّ التوقيع على مشروع التوأمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي.

و أشارت بسمة عزوار، حسب ذات البيان، إلى أنّه تمّ تبادل الزيارات على أعلى مستوى لقيادة البلدين كالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي في شهر أفريل 2022 وبشكل خاص الزيارة التي قام بها الرئيس الإيطالي ، سارجيو ماتاريلا إلى الجزائر شهر نوفمبر 2021، لتليها زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر ماي 2022 والتي وصفت من طرف الصحافة الإيطالية بـ “الحاسمة” و ” التاريخية” بالإضافة إلى زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني شهر جانفي 2023.

وأشادت الوزيرة في الأخير، بنوعية البرنامج الذي خُصّص لإطارات دائرتها الوزارية من خلال الزيارة التي قادتهم إلى جمهورية إيطاليا في الفترة الممتدة ما بين 30 أفريل إلى 06 ماي 2023، والتي سمحت لهم من تبادل الرؤى والإطلاع على آليات تنظيم العمل البرلماني، وتبادل العديد من الانشغالات والتوضيحات والخبرات زيادة على الدفعة الثانية المتواجدة حاليا بإيطاليا للإطلاع على كيفيات سير أنظمة المعلومات ورقمنة مسارات متابعة العمل البرلماني.

بعدها تنقلت وزيرة العلاقات مع البرلمان رفقة نائب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان في الحكومة الإيطالية و والي ولاية الجزائر و رئيسة المجلس الشعبي الولائي إلى حديقة التجارب بـ الحامة للقيام بتدشين النصب التذكاري لـ علي بتشين، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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