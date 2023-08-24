بريكس ستضم دولا أخرى في القريب العاجل

24 أغسطس، 2023

أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة “بريكس” قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.

وأفاد سيريل رامافوزا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، مبرزا أن العضوية الكاملة لدول “بريكس” الجديدة ستبدأ، في جانفي 2024.

في المقابل، أكد رامافوزا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس فقط، وستتبعها مراحل أخرى في القريب العاجل، لضم دول قدمت طلباتها في وقت سابق.

وللاشارة، فان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال:”أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية بأعضاء جدد في المرحلة المقبلة”.

وعليه فقد أصبح للجزائر ودول أخرى فرصة أخرى للانضامام إلى المجموعة، كونها تتوفر على المعايير التي لم تتوفر حتى في بعض الدول التي تم قبولها.

رمزي أحمد توميات

24 أغسطس، 2023

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