بريطانيا تلغي الرسوم الجُمركية على المنتجات الجزائرية

1 يونيو، 2023

قامت المملكة البريطانية المتحدة، بانشاء خدمة مجانية لدعم الأعمال تحت مسمى ”بوابة نمو’‘، حيث تقدم للشركات الجزائرية بهدف مساعدتها في العثور على مشترين لمنتجاتها وتصديريها نحو المملكة.

وشرحت سفيرة المملكة المتحدة لدى الجزائر “شارل واردل”،أمس الأربعاء خطة جديدة تسمح بإزالة الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الجزائرية على غرار مادة التمر وزيت الزيتون والطماطم.

وأوضحت واردل أنّ الهدف من هذه الخطة هو دعم لنمو وتنويع صادرات المنتجات الجزائرية نحو المملكة البريطانية مُضيفة:”أنّ الجزائر ستستفيد من تخفيضات معتبرة جدا في التعريفة الجمركية بموجب إتفاقية DCTS مما يجعل السلع الجزائرية أكثر قدرة على المنافسة في سوق المملكة المتحدة”.

وأضافت السفيرة أنّ هذا المخطط سيمكن الجزائر من تصدير السلع الجزائرية الصنع بنسبة 92 بالمائة إلى المملكة مما يوفر 1.2 مليون جنيه إسترليني من الرسوم الجمركية لصالح الاقتصاد الجزائري.

ليديا كبيش

1 يونيو، 2023

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