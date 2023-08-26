بريد الجزائر:  09 عمليات متاحة عبر الموزع الآلي

26 أغسطس، 2023

كشفت اليوم السبت، مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها عن قائمة العمليات البريدية المتاحة والتي يمكن إجراؤها عبر الموزع الآلي.

وحسب منشور على الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر فيسبوك أن الموزع الآلي يوفر عددا من الخدمات، تتمثل في سحب بدون بطاقة، سحب، طلب الرصيد، كشف مختصر، سحب سريع 5000دج، تحويل بين الحسابات، ةخدمات النقال

كما كشفت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها أنه بإمكانهم القيام بعمليات أخرى على غرار كشف الهوية البريدية، وطلب دفتر الصكوك

وفي المقابل، دعت مؤسسة بريد الجزائر الزبائن الراغبين في استفسار أكثر إلى التواصل مع خدمة الزبائن

ليديا كبيش

26 أغسطس، 2023

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