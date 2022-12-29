بريد الجزائر يُطلق مسابقة لإنجاز تصاميم الطوابع البريدية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها، عن إطلاق استشارة وطنية متعلقة بانجاز تصاميم الطوابع البريدية وأظرفة اليوم الأول.

وحسب نص البيان، فقد وجهت المؤسسة، دعوة لجميع الفنانين التشكيليين على المستوى الوطني، والذين يحوزون على بطاقة حرفي، للمشاركة في هذه المسابقة.

كما يمكن للمشاركين تقديم تصميم واحد أو أكثر عن كل موضوع على أن يكون أصلي وحصري كما يمكن للفنان المشاركة في عدة مواضيع.

هذا وتودع التصاميم شخصيا أو ترسل عن طريق البريد الموصى عليه مع وصل استيلام. وذلك قبل تاريخ 19 جانفي 2023، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة زوالا.

ودعت بريد الجزائر، الإطلاع على الروابط التالية، للحصول على المزيد من المعلومات:

https://www.poste.dz/tender/origin_dg/services?fbclid=IwAR1G-y3hqhuKPEldfyVKkpxi6E8nVREuX343_d94UbuChsIQXYa7luH24N0

https://www.poste.dz/uploads/tender/1773005

رمزي أحمد توميات

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