بريد الجزائر يُحذر من هذه الصفحات على مواقع التواصل

1 يوليو، 2023

اصدرت مؤسسة بريد الجزائر بيانا ، حذرت من خلاله من بعض الصفحات المزيفة والحاملة لإسم وشعار المؤسسة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وذكرت المؤسسة أن صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنستغرام، تويتر، لينكدإن هي الصفحات الموثوقة والحاصلة على الشارة الزرقاء.

وحذرت المؤسسة من بعض الصفحات المزيفة والحاملة لإسم وشعار مؤسسة بريد الجزائر مشيرة إلى أن تلك الصفحات، يمكن أن تنشر أخبار كاذبة أو تستغل البيانات الشخصية لأغراض مشبوهة.

كما دعت مؤسسة بريد الجزائر إلى عدم مشاركة معلوماتكم الشخصية قبل التأكد من مصداقية الصفحة.

رمزي أحمد توميات

1 يوليو، 2023

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